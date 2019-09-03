الاتفاق على موعد إقامة الكلاسيكو المصرى القادم

اتفق أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على ميعاد إقامة الكلاسيكو المصرى، الذى يجمع عملاقي الدوري المصري الممتاز الأهلى بطل الدورى لموسم 2017-2018 والزمالك بطل كأس مصر موسم 2017 بعد تأجيله، والذى كان مقرر إقامته 18 سبتمبر الجارى، لارتباط الفريقين بمبارياتهم فى دورى أبطال أفريقيا.



ولم تحسم اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة ملعب مباراة السوبر، وسيتم ذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية.



ويلتقى الأهلى مع كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية يوم 14 سبتمبر فى ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا، وفى نفس الدور يلتقى الزمالك مع جينيراسيون فوت السنغالى فى عقر داره.