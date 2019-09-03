حبس مسجلين سرقا 1.5 مليون جنيه من أموال المعاشات بالمحلة

قررت نيابة مركز المحلة الكبرى بالغربية، الثلاثاء، حبس متهمين اثنين بسرقة حقيبة بداخلها 1.5 مليون جنيه، من موظف بالتأمينات الاجتماعية بقرية محلة أبو على بمركز المحلة، بعد التعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض، 4 أيام على ذمة التحقيق.



تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمود كشك، مأمور مركز المحلة، بورود بلاغ من موظف بمكتب التأمينات الاجتماعية بمنشية مبارك مركز المحلة، وتحريره محضرًا بسرقة 1.5 مليون جنيه من أموال المعاشات، أثناء مروره بجوار شريط السكة الحديد بقرية محلة أبو على مركز المحلة.



وتوصلت تحريات العقيد دكتور عمرو الحو، رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، والعقيد أحمد كوهية، وكيل فرع البحث الجنائي بالمحلة، والرائد عمر أبو بكر، رئيس مباحث مركز المحلة، إلى أن عاطلين مسجلين جنائيًا وراء الواقعة، فأثناء مرور الموظف بجوار شريط السكة الحديد، اعترضاه من خلال استقلالهما "توك توك"، وتعديا عليه بالضرب بسلاح أبيض، وأحدثا به إصابات متفرقة، وسرقا الشنطة وفروا هاربين.



وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، واعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن مكان المبلغ المسروق، وأخطرت النيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.