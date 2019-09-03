بالصور.. إقبال كبير على سيارات "أهلا مدارس"

شهدت سيارات المتنقلة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لعرض مستلزمات أهلا مدارس، إقبالا كثيفا من المواطنين بمناطق دار السلام والخليفة والأزبكية وحلوان ومصر القديمة.



وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت عن إطلاق 6 سيارات متنقلة مجهزة تضم كافة المستلزمات المدرسية لطرحها للمواطنين فى الميادين العامة والمناطق الشعبية على مستوى القاهرة الكبرى بأسعار مخفضة بحد أدنى 30%.



