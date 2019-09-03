ورش فنية ودوري ثقافي بثقافة الأقصر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقدت مكتبة النمسا الثقافية بجمعية تنمية المجتمع بنجع اللبادة محاضرة بعنوان "السلوكيات السليمة للأطفال" وأوضح الاستاذ عمر محمد عمار أن الأخلاق من أهم السلوكيات السليمة التى يجب أن نتحلى بها والسلوك السليم قولا وفعلا، وأنواع السلوكيات السليمة والسلوكيات الخاطئة وتوجيهات للأطفال عن السلوكيات السليمة الإيجابية، كما أقامت المكتبة مسابقة أسئلة ثقافية للأطفال.



نظم قصر ثقافة الطفل دورى ثقافى مع رواد القصر تضمن أسئلة ثقافية وعلمية لتنمية ذكاء الطفل وحصوله على المعلومة الصحيحة، وفى نفس السياق نظم قصر ثقافة الطود مسابقة ثقافية اختبر معلوماتك وذلك بالمكتبة العامة بالقصر للتشجيع علي القراءة والإطلاع، بينما عقد قصر ثقافة الأقصر بأكاديمية الطفل المبدع محاضرة تنمية بشرية الصحة النفسية والقتها سمية ابراهيم، إلي جانب ورشة حكي قصة "علاء الدين" للأستاذة شيرين شعبان، كما أقام قسم الفنون التشكيلية رسم علي الوجه للأطفال وعمل ورشة ابتكار، بينما قامت هبة عمر بعمل تجربة البنزين والفلين، أعقبها عمل دوري ثقافي وتوزيع الهدايا للأطفال.