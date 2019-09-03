10 سنوات مشددة لـ"حداد" تعدى جنسيًا على ابنة زوجته بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، الثلاثاء، بمعاقبة حداد بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بهتك عرض ابنة زوجته بالتعدي عليها جنسيًا.



صدر الحكم برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، وعضوية كل من المستشارين أمير عادل رمزي، وهشام شريف الشريف، وامانه سعيد عبدالعظيم.



ترجع أحداث القضية رقم 6622 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة الجمرك، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغ من ربة منزل بهتك عرض ابنتها على يد زوجها.



وذكرت تحريات ضباط مباحث القسم شرطة الجمرك، أن المتهم "ا. ع. س" حداد، زوج والدة المجني عليها "ش. ه. م"، طالبة، تعدى عليها جنسيًا عدة مرات في اليوم حال تواجدها بالشقة بمفردها في عدم وجود زوجته والدة المجني عليها، وبالكشف الطبي على المجني عليها أوضح التقرير أنها حملت بجنين.



وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته.