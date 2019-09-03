ضبط 15 قضية تهريب مخدرات عبر محور قناة السويس

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الثلاثاء، حملات موسعة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية.



أسفرت جهود إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس ـ خلال شهر ـ عن ضبط 15 قضية مخدرات، 86 قضية تهريب بضائع، قضية ذخائر، ضبط قضية ألعاب نارية، قضتي سرقة وانتحال صفة، قضتي تزوير، 8 قضايا إحراز سلاح أبيض، 120 قضية دخول دائرة بدون تصريح، 38 قضية صيد بدون تصريح، و42 قضية عدم حمل تحقيق شخصية و4 قضايا مزاولة مهنة بدون ترخيص.



كما تم ضبط 37 قضية انتهاء مدة التصريح، 13 قضية صعود باخرة بدون تصريح، 3313 قضية فحص حاوية، 1687 قضية تأمين بواخر، وفحص 4198 عقار متاخم للمجرى الملاحى، 1698 أرض زراعية ومزارع، 76 محل وكافتيريا، 41310 سيارة، وتحرير 17 مخالفة مرورية، وضبط 1479 متهمًا جنائيًا إيحابى، وضبط 12 قضية أحكام جنائية، وتنفيذ 1844 حكم حبس، وتنفيذ 55 حكم غرامة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابات المختصة.