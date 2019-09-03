برلماني: السيسي عزز من مكانة مصر عالميًا

قال النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن الزيارات الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى عدد من الدول وكان آخرها الكويت عملت على تعزيز مكانة مصر بين الدول، وأصبحت مصر ضيفًا دائمًا في المحافل الدولية، كما تساعد هذه الزيارات على إقامة علاقات مع دول جديدة، وتساهم في تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية.



وأضاف "أبو طالب"- في بيان أصدره اليوم الثلاثاء - أن زيارة الرئيس السيسى إلى الكويت الشقيقة تؤكد متانة النهج المتكامل من العلاقات الأخوية والاجتماعية ونموذج يحتذى به بين الأشقاء، وترسخ العلاقات المصرية - الكويتية، وتزداد قوة وتميزًا لتلعب دورًا رئيسيًا في احتضان قضايا الأمة وتحقيق تطلعات الشعوب.



ويرى "أبو طالب" أن العلاقات الاقتصادية والتجارية، تعتبر أحد أهم روافد التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، خاصة في ظل النمو المضطرد الذي شهدته خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تجاوزت الاستثمارات الكويتية المتراكمة في القطاعين العام والخاص في مصر حاجز الـ 15 مليار دولار، إضافة إلى عمل ما يقارب ألف و227 شركة كويتية في مجال التجارة والاستثمار في مصر.