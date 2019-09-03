رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج تنفي نية التنحي

أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية المثقلة بالمشاكل في هونج كونج أنها لا تخطط للتنحي عن منصبها، وذلك بعد أن أوردت وكالات إخبارية أنها ستتنحى إن استطاعت.



وقالت كاري لام "أنا لم أقدم أي رسالة استقالة لحكومة الشعب المركزية، أنا لم أفكر حتى في مناقشة الاستقالة مع حكومة الشعب المركزية، إن خيار عدم الاستقالة هو خياري الشخصي".



جاءت تصريحات لام تلك في مؤتمر صحفي أسبوعي.



وقد أقرت بأن الاحتجاجات القائمة المطالبة بالديمقراطية سببت الفوضى في المدينة ودعت إلى الحوار لإنهاء الاضطرابات.