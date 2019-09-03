خلافات "بيت الأمة" تصل ساحات القضاء

استعرت حدة المواجهة بين المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وما يسمى بجبهة "تصحيح المسار" المحسوبة على الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد السابق، بعد القرارات التي أصدرتها الهيئة العليا للحزب الوفد بفصل عدد منهم والتصديق على إسقاط عضوية "البدوي".



ووصلت الأزمة إلى إمهال عدد من أعضاء جبهة "تصحيح المسار" للعودة إلى الالتزام الحزبي وإلا سيتم فصلهم، وفي المقابل أعلنت الجبهة إقامة أول مؤتمر لها مع الوفديين بمدينة بورسعيد، بالإضافة إلى رفع دعاوى قضائية ضد "أبو شقة".



وأكد المهندس ياسر قورة المتحدث باسم جبهة "تصحيح المسار" أن الجبهة ترفض تصريحات "أبو شقة"، مؤكدًا أن هذه العبارات تقع تحت طائلة قانون العقوبات وما كان لها أن تصدر ممن يجلس على كرسي أعرق حزب سياسي ليبرالي ورئيس اللجنة التشريعية لمجلس النواب.



وقال "قورة" في تصريحات لـ"الدستور" إن الجبهة قررت الاستمرار في متابعة جميع الإجراءات القانونية والقضائية فيما يتعلق ببطلان الانتخابات الأخيرة، وكذلك التقدم بشكوى للجنة شئون الأحزاب للنظر في كافة التجاوزات ومخالفات اللائحة فيما يتعلق بتغيير هوية الهيئة الوفدية لصالح أشخاص بتعيين اللجان دون اللجوء للأصل وهو الانتخاب.



وأوضح "قورة" أن الجبهة متماسكة في كل ما تتخذه من إجراءات بالقانون وما تتيحه لها اللائحة من أدوات، لافتًا أن الجبهة تجمع التوكيلات الموثقة من أعضاء الهيئة الوفدية من مختلف المحافظات لسحب الثقة من رئيس الحزب.



وأعلن التنسيق لإقامة أول مؤتمر للجبهة مع الوفديين بمدينة بورسعيد لشرح وجهة نظر ورؤية الجبهة للحزب في المرحلة القادمة، كما قررت الجبهة تعيين كل من النائب محمد جاد منسق عام مساعدًا للجبهة، والسيد العزازى منسق محافظة الشرقية، ومحمود مرعى منسق محافظة البحيرة، وشريف أبو حسين منسق محافظة الجيزة، وسماح السودانى منسق محافظة الغربية.



وكانت الهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة قد وافقت على تجديد الثقة بالإجماع في رئيس الحزب وسياساته، وتجديد التفويض السابق لرئيس الحزب باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الحزب، والتصديق على إسقاط السيد البدوي، وفصل ثلاثة أعضاء خرجوا على الالتزام الحزبي بالانضمام إلى تشكيل غير مشروع تحت مسمى جبهة تصحيح المسار، وفصل كل من حضر الاجتماع الذي عقده السيد البدوي يوم 8 أغسطس الماضي، وإمهالهم أسبوع لتأكيد التزامه الحزبي.