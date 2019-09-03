بدء اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

يعقد الآن بديوان عام وزارة التربية والتعليم، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، برئاسة وزير التربية والتعليم.



ويناقش الاجتماع خطة العام الدراسي الجديد، والخريطة الزمنية، وبعض القرارات المتعلقة بنظام التعليم الجديد "تعليم 2.0"، والنظام المعدل المطبق بالمرحلة الثانوية.