تجديد حبس شقيقين سرقا 7 كيلو ذهب فى كرداسة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، الثلاثاء، حبس شقيقين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة 7 كيلو مصوغات ذهبية من سيارة جواهرجي في كرداسة.



تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغًا من "صبحي. م"، جواهرجي، أفاد فيه بسرقة مجهولين حقيبة بداخلها 7 كيلو مصوغات ذهبية من سيارته.



كشفت تحريات المقدم إسلام سمير، رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، أن شقيقين وراء ارتكاب السرقة، وهروبهما إلى الإسكندرية، عقب ارتكابهما الواقعة.



بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، تم القبض عليهما، وبحوزتهما 3 أجهزة لاب توب، ومبلغ مالي، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن المسروقات، كما اعترفا بسرقة 7 سيارات، فتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.