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حوادث

تاجر "عربي" يحتجز آخر في مزرعة دواجن بالبدرشين

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 12:31 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عمرو المزيدي - حسام محفوظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، الثلاثاء، من ضبط تاجر يحمل جنسية إحدى الدول العربية؛ لاشتراكه مع عاملين في احتجاز شخص بمزرعة دواجن في البدرشين بسبب خلافات مالية بينهما.

تلقى قسم شرطة الدقي بلاغًا يفيد باحتجاز مجهولين أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، بمنطقة سقارة في البدرشين، بالاشتراك مع شخص آخر؛ لوجود خلافات مالية بينهما، واتصال الأخير بشقيق المجني عليه وطلب مبلغ 100 ألف دولار كفدية لإطلاق سراحه.

وفي وقت لاحقو ورد للإدارة العامة لشرطة النجدة اتصال هاتفي من المجني عليه أبلغ خلاله باحتجازه بإحدى مزارع الدواجن بمنطقة أبوصير بمركز البدرشين.

تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تاجرا يحمل جنسية إحدى الدول العربية، وعاملين مُقيمين بدائرة مركز شرطة البدرشين.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالمزرعة المُشار إليها، وأمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم مسدس صوت، وتبين تواجد المجني عليه داخل استراحة مستأجرة بالمزرعة.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرر المتهم الأول بوجود خلافات مالية بينه والمجني عليه، فاستدرجه إلى المزرعة واحتجزه بمعرفة المتهمين الثاني والثالث.

بمواجهة المتهمين الثانى والثالث أيدا ما جاء باعترافات المتهم الأول واشتراكهما في ارتكاب الواقعة مقابل تحصل كلٍ منهما على مبلغ 50 ألف جنيه يدفعها عقب حصوله على مستحقاته من المجني عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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