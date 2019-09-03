حبس عاطلين حرقا مخزن سيارات لبيعها خردة فى الإسكندرية

قررت نيابة كرموز بالإسكندرية، الثلاثاء، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بإشعال النيران عمدًا فى قطعة أرض مشونة بها هياكل سيارات قديمة لاستخلاص الحديد وسرقته وبيعه لتجار الخردة، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بقطعة أرض بدائرة القسم مشون بها عدد من هياكل وأجزاء السيارات وإخماده دون إصابات، واحتراق ثلاثة هياكل كبائن سيارات نقل قديمة.



تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين سابق اتهام أحدهما في 26 قضية "سلاح، ضرب، سرقة، بلطجة، فرض إتاوة"، وآخر سبق اتهامه في قضية "سرقة" يقيمان بدائرة قسم شرطة مينا البصل.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وألقي القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وإشعال النيران بهياكل كبائن السيارات المُشار إليها لاستخلاص الحديد منها وبيعها لتجار الخردة، فتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيقات.