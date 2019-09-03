بيلاروسيا تدعو إلى حوار جديد بشأن معاهدة الحد من الصواريخ

دعا الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إلى إجراء حوار دولي جديد بشأن معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، معتبرا أن ظهور هذا النوع من الصواريخ مرة أخرى في أوروبا من شأنه أن يتسبب في زيادة التوترات في المنطقة.



وقال لوكاشينكو، خلال مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب في (مينسك) اليوم الثلاثاء،"إن التطور المحزن الأخير تمثل في إنهاء سريان معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، واحتمال ظهور هذه الأسلحة في أوروبا يمثل طريقا مباشرا لزيادة التوتر في القارة، وبدء جولة جديدة من سباق التسلح".



وأضاف "أنه من أجل استعادة الثقة، دأبت بيلاروسيا على الترويج لفكرة ضرورة استئناف حوار دولي واسع - على الصعيدين الإقليمي والعالمي"، مشيرا إلى أنه بدون الاستعداد العالمي لعملية تفاوض جديدة من شأنها أن تؤمن استقرار العلاقات الدولية، لا يمكننا ضمان الأمن للشعوب والبلدان"، موضحا أن هناك حاجة للبحث عن أجندة موحدة وأفكار جديدة تشاطرها مجموعة واسعة من الدول والمنظمات الدولية.



واختتم الرئيس البيلاروسي بالقول "واحدة من هذه الأفكار، في رأيي هي مواجهة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى في المنطقة الأوروبية".