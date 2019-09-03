25 نوفمبر.. محاكمة 4 متهمين باغتصاب قاصر في أكتوبر

حددت محكمة استئناف القاهرة، الثلاثاء، جلسة 25 نوفمبر المقبل، لمحاكمة المتهمين بخطف واغتصاب فتاة قاصر بمدينة 6 أكتوبر، أمام إحدى دوائر الجنايات في الجيزة.



وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين الأربعة اختطفوا المجني عليها أثناء عودتها إلى منزلها في ساعة متأخرة من الليل واقتادوها إلى منطقة معزولة، وتناوبوا الاعتداء عليها جنسيًا، وفور الانتهاء من فعلتهم فروا وتركوا الفتاة في حالة إعياء شديد، فتوجهت إلى أجهزة الأمن وحررت بلاغًا اتهمتهم فيه بخطفها والاعتداء عليها جنسيًا.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين الأربعة، بعدما تم تحديد هويتهم، ورصد الأماكن التي يترددون عليها، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التي باشرت التحقيقات.