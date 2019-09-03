سقوط عصابة سرقة المساكن في أكتوبر

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن الجيزة، الثلاثاء، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بأكتوبر.



أكدت تحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تكوين مسجلين خطرا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقات المساكن بأسلوب التسلق وكسر النافذة، مُتخذين من دائرة قسم ثالث أكتوبر مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارة "فان"، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا وارتكاب 7 حوادث سرقات مساكن.



وتم بإرشاد المتهمين التوصل إلى أماكن إخفاء وتصريف المسروقات، حيث أمكن ضبط 6 أسطوانات غاز، جهازي مكبر صوت، مبرد مياه، 5 شاشات عرض، 3 مراوح كهربائية، غسالة، 3 أفران كهربائية، كشافي كهربائيان، مكنسة كهربائية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة المختصة.