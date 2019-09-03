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تحقيقات وملفات

"روشتة زراعية" .. كيف تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من البذور؟

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 12:18 م
جريدة الدستور
سالي رطب
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واجهت مصر أزمة في إنتاج البذور خاصة بذور الخضر وكانت تضطر إلى استيراد 98% منها مما كان يحمل موازنة الدولة مليارات الجنيهات، واتخذت الحكومة ووزارة الزراعة خطة جديدة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدشين المشروع القومي لإنتاج البذور، أملًا في تحقيق مصر للإكتفاء الذاتي من إنتاجها.

في التقرير التالي وضع خبراء الزراعة روشتة إنتاج مصر للبذور وكيف تحقق الاكتفاء الذاتي.

محمد جمال مهندس زراعي، قال إن مصر حققت شوط طويل في إنتاج بذور الخضر محليًا والنسب المتداوله حاليًا عن إنتاجها وهي 2% فقط من هذه البذور اختلفت كثيرًا خلال السنتين الماضيتين وقد تكون تجاوزت على أقل تقدير 25%.

وأشار أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية استطاع في الفترة الماضية، إنتاج بذور خضار كانت تواجه مصر قديمًا أزمة في إنتاجها ومنها بذور البطاطس على وجه التحديد التي كان المناخ العام في مصر لايناسبها، واستطاع الجهاز القضاء على العقبات التي تواجهه وأنتج بالفعل هذه البذور، التي ستوفر 1.3 مليار جنيه من فاتورة استيراد البذور، والتى ستستخدم في زراعة 400 ألف فدان بحجم إنتاج 5 ملايين طن تقريباً تتجاوز قيمتها 20 مليار جنيه.

وتابع "جمال" أن الدولة عليها تشجيع مربين البذور وتوفير الإمكانيات اللازمة لهم لمساعدتهم في إنتاجها، مشيرًا أن بعض المربين استطاعوا بالفعل تهجين بعض أنواع الخضار للخروج بأصناف جديدة، وهذه البذور المهجنة هي الأعلى في السعر من البذور العادية، بعد أن كانت مصر تستورد 100% من البذور المهجنة أصبح هناك بارقة أمل لتصنيعها مليًا والاستغناء عن الاستيراد.

وأكد أن مصر بالسياسة الزراعية التي تتبعها هذه الفترة تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من البذور خلال سنوات قليلة.

حسب الإحصائيات التي أعلنها وزير الزراعة، تستورد مصر 98% من بذور الخضر وتصنع فقط 2% محليًا، بينما تعتمد محليًا على 98% من إنتاج بذور الحبوب وتستورد نسبة بسيطة، وتعمل 100 شركة قطاع خاص في إنتاج وتطوير واستيراد التقاوي في مصر.

وتشير الإحصائيات والبيانات الدولية أن 10 شركات تسيطر على مقدرات التقاوي والبذور في العالم، وتستحوذ 3 شركات أمريكية على 42 % من هذا الإنتاج، ثم شركة سويسرية بنسبة 9 %، تليها شركة فرنسية بنسبة 6%، وشركتان ألمانيتان بنسبة 5%، وشركتان يابانيتان بنسبة 4%، وشركة دنماركية بنسبة 2%.

ناصف إبراهيم مهندس زراعي، قال إن مصر كانت بالفعل تعتمد على استيراد البذور الزراعية خاصة بذور الخضروات ولكن السياسة الزراعية التي تنتهجها وزراة الزراعة الآن قادرة على توفير بذور محلية أفضل من المستوردة، موضحًا أن البذور المستوردة كان بها بعض العيوب فتعاني من العديد من الأمراض، وطرق زراعتها ومكافحتها للأمراض لاتتناسب مع البيئة المصرية، ولكن إذا تم إنتاجها في مصر فستكون أفضل للبيئة المصرية وتعطي إنتاجية أعلى من التقاوي التي يتم استيرادها.

وأشار "إبراهيم إلى أن إنتاج البذور المحلية سيوفر مليارات الجنيهات وستجعل مصر قوة اقتصادية قادرة على تحقيق اكتفائها الذاتي من البذور والمحاصيل، مؤكدًا على ضرورة توفير الدعم المادي اللازم للشركات المنتجة للبذور المحلية، وإزالة العقبات التي تواجههم لتقليل فاتورة الاستيراد.

وبدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في 2018، العمل على إطلاق البرنامج القومي، لتوحيد الجهود الفردية من علماء معهد بحوث البساتين، لإنتاج تقاوي الخضر التي تستورد مصر قرابة الـ98% منها سنويا.

وبدأ العمل بإنتاج تقاوي البطاطس من خلال معهد الهندسة الوراثية ومعهد البساتين، والذي اعتبره خبراء الزراعة حدثًا تاريخيًا، لأن مصر تستورد 150 ألف طن تقريبًا من التقاوي بتكلفة 6.1 مليار جنيه، لزراعة 550 ألف فدان وحجم صادراتنا تخطي 800 ألف طن سنوياً.



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