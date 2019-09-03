أنتونوف: واشنطن تتطلع للمشاركة في مشاريع الغاز الروسية

أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف اليوم الثلاثاء اهتمام الشركات الأمريكية بالمشاركة في المشاريع الروسية، لاسيما في مجال الغاز.



وقال الدبلوماسي الروسي الإخبارية اليوم الثلاثاء إن الشركات الأمريكية لا تزال تحتفظ باهتمام كبير بالسوق الروسية رغم العقوبات؛ حيث تتطلع للمشاركة في مشاريع غاز بالشرق الأقصى الروسي في منطقتي سخالين ويامال.



وأشار إلى أن الشركات في الولايات المتحدة مهتمة بمجالات أخرى مثل صناعة الأغذية وإنتاج المأكولات البحرية والسياحة.



وشدد الدبلوماسي على أن الشركات الأمريكية مهتمة بالاستثمار في مناطق الشرق الأقصى وليس في مناطق تقليدية من روسيا كوسط وغرب البلاد، لافتا إلى نمو التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي رغم العقوبات.



وأضاف أن "التجارة الثنائية نمت في عام 2018 بنسبة 13% مقارنة بالعام 2017 لتصل إلى 27.5 مليار دولار"، لافتا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين يحافظ على نمو إيجابي في 2019، إذ بلغ في النصف الأول من العام الجاري نحو 13.8 مليار دولار.



وأوضح أن الولايات المتحدة صنفت في 2017 كأكبر مستثمر في الاقتصاد الروسي وفقا لبيانات الأمم المتحدة، وخلال العام المذكور بلغت استثمارات الولايات المتحدة في روسيا 39.1 مليار دولار.



يذكر أن العلاقات بين موسكو وواشنطن توترت بعدما فرضت الأخيرة منذ منتصف 2014 عدد من العقوبات على روسيا، بحجة الأزمة الأوكرانية.