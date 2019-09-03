القوى العاملة توجه الشركات بتوفير "قطرات العين" بالمجان للعمال

أطلقت وزارة القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، مبادرة "عينك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى للكشف الطبي على 1000 عامل غير منتظم بعدد من الشركات العاملة بمدينة العلمين الجديدة، فضلا عن صرف العلاج، وعمل النظارات الطبية للحالات التي تثبت احتياجها، وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، وذلك تنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة، والمؤسسة برعاية رئاسة مجلس الوزراء.



وتجول وزير القوى العاملة على مراكز إجراء الكشف على العمال، بمواقع العمل في منطقة الداون تاون بمدينة العلمين، واستفسر حول شكوى غالبية العمال، من الأطباء الذين أجروا الكشف، مؤكدين أن الجفاف هو المرض الشائع بين العاملين في موقع البناء نظرًا لطبيعة العمل.



ووجه بتوصية الشركات التي تباشر عملها في مواقع العمل بتوفير القطرات المناسبة، وأن يتم توزيعها على العمال، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة.



وقال وزير القوى العاملة: "إنه وفقًا للبروتوكول يتم تنظيم قوافل المبادرة، بالتعاون مع المؤسسة لتقديم خدمات طبية ذات جودة لقطاع العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الكبرى بجميع محافظات الجمهورية"، مؤكدًا أن الدولة تتجه بقوة نحو دعم بعض الفئات الأكثر احتياجًا التى كانت مهمشة فى السابق، ومنها هذه الفئة، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" التي أطلقها بداية العام الحالي.



وأضاف أن الخدمات الطبية تقدم لهذه الفئة من العمالة فى مجال العيون بالمجان من مؤسسة "صناع الخير"، وهى عبارة عن توقيع الكشف الطبى على العمال من خلال فريق من استشاري لأمراض العيون وصرف الأدوية طبقًا للكشف الطبي فى الحال، فضلًا عن تشخيص الحالات التى تحتاج إلى نظارات وعمليات جراحية والتجهيز لإجراء العمليات الجراحية للعمال والنظارات.



من جانبه، أكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن أكثر من 75% من العمال الذين تم توقيع الكشف عليهم يحتاجون علاجًا سواء بالقطرات أو بإجراء عمليات جراحية لبعض الأمراض المسببة للعمى مثل المياه البيضاء، وإزالة الظفرة، والجلوكوما "المياه الزرقاء" ومشكلات الشبكية وغيرها، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل تلك الحالات لإجراء مزيد من الفحوصات لتأكيد التشخيص وإجراء الجراحات فى أسرع وقت.



وأضاف "زمزم" أن هدف صناع الخير هو التنمية وليس فقط تقديم المساعدات العينية، موضحًا أن حماية هؤلاء العمال من الإصابة بمضاعفات أمراض العيون يحسن جودة حياتهم بشكل عام ويزيد إنتاجيتهم، مما ينعكس بشكل مباشر على مستوى معيشتهم، بالإضافة إلى الأثر النفسي الإيجابي بشعور العامل باهتمام مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص به وسعيهم إلى توفير خدمة طبية جيدة لهم.