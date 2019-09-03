ستاندرد آند بورز تتوقع نمو اقتصاد الإمارات 2.6% في ‭ 2020

قالت ستاندرد آند بورز جلوبال اليوم الثلاثاء إنها تتوقع ارتفاع نمو اقتصاد الإمارات إلى 2.6% بحلول 2020.



وتوقع تقرير للمؤسسة المالية اليوم نمو اقتصاد دبي بواقع 2.4% في العام الجاري بوتيرة تفوق النمو المسجل في 2018 "1.94%"، بفضل النشاط الاقتصادي المرتبط بمعرض إكسبو العالمي الذي تستضيفه دبي العام المقبل.



وفي تقرير لـ"إكسفورد إيكونوميكس"، توقعت المجموعة أن يتسارع النمو في الإمارات خلال عام 2019، وأن تتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد، مدعومة بارتفاع إنتاج النفط، وموقف مالي قوي على المستويين الاتحادي والمحلي، علاوة على تدفق الاستثمار المتواصل، استباقًا لمعرض إكسبو دبي 2020، وخطط تحفيزية أخرى متعددة.



وخلال الربع الأول من 2019، أظهر المؤشر الاقتصادي للأنشطة غير النفطية في الإمارات الذي يعده مصرف الإمارات المركزي نمو القطاع غير النفطي في البلاد بنسبة 1.6% على أساس سنوي.



وأشار التقرير إلى نمو قوي للاقتصاد الكلي خلال الربع الأول من 2019، حيث شهد ارتفاعا سنويا بنسبة 2.2% مدعوما بالأنشطة الحكومية وتزايد الطلب من القطاع الخاص.