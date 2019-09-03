اليوم.. الحكم في طعون طلاب مدرسة "لم ينجح أحد" بالبحر الأحمر

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دائرة المستشار عبدالحميد شداد، الثلاثاء، حكمها في الشق المستعجل، في الطعون المقدمة من 31 طالبًا بمدرسة صالح عوض الله برأس غارب المعروفة إعلاميًا "مدرسة لم ينجح أحد"، ضد وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد مجاهد، رئيس قطاع التعليم الفني.



كانت مدرسة صالح عوض الله الفنية الصناعية المتقدمة "فصل البترول" نظام 5 سنوات، بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، أعلنت النتيجة "لم ينجح أحد" منهم، وتم حجب النتيجة الخاصة بهم.



وامتنع طلاب الصف الخامس الثانوي الصناعي عن دخول امتحان الدور الثاني بعد اعتبارهم راسبين في الدور الأول بعد رفض الطلاب تأدية امتحانات المواد التخصصية بعد موافقة وزارة التربية والتعليم على دخولهم امتحانات الدور الثاني، وتمسكهم بالحصول على درجات امتحان الدور الأول.



وكان وزير التربية والتعليم وافق على دخول طلاب المدرسة امتحانات المواد التخصصية والبالغ عددها 8 مواد بالدور الثاني، وذلك بعد أن رسب جميع الطلاب وعددهم 31 في امتحانات الدور الأول وتم حجب نتائجهم بسبب الغش الجماعي ورفض الطلاب وأولياء أمورهم القرار، وطالبوا بإعلان نتيجة الدور الاول والحصول على كامل الدرجات والاستمرار في الدعوى القضائية المرفوعة ضد الوزير.