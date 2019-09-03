إحباط تهريب هواتف محمولة بحوزة راكب في مطار القاهرة

تمكن مأمورى الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة احمد العشرى مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.



أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة الإتحاد القادمة من أبو ظبى، اشتبه صبرى حسنين فى راكب مصرى بدا عليه علامات الارتباك.



وتم تمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة يوسف حامد مأمور الفحص بجهاز الأشعة فتم تأكيد الاشتباه، وبتفتيشه تبين وجود 17 هاتفا محمول مخبأة داخل شاشة تليفزيون LCD.



ومن جانبه، قرر إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 52 لسنة 2019.