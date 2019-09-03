ضبط عنصر إجرامي في السحر والجمال بحوزته 200 قرص كبتاجون

تواصل أجهزة وزارة الداخلية استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التي تتخذ من منطقة "السحر والجمال" مكانًا لترويج المواد المخدرة.



أسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان منطقة "السحر والجمال" عن ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان؛ لاتجاره بالمواد المخدرة متخذًا من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وذلك حال تواجده بمحل سكنه، وبحوزته 200 قرص لعقار الكبتاجون المخدر ومبلغ مالي، وهاتف محمول.



وبمواجهتهما اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.