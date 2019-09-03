جوتيريش يؤيد تمويل الأمم المتحدة لمجموعة "الساحل الإفريقية"

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى أن تتولى المنظمة الدولية تمويل قوة الساحل الإفريقية لمكافحة الإرهاب والتي شكلتها موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، واعتبر من جهة ثانية أن انسحاب جنود حفظ السلام من جمهورية الكونغو الديمقراطية سيكون "انتحاريًا".



وقال جوتيريش في مقابلة بثتها إذاعة فرنسا الدولية الثلاثاء: "أنا أؤيد تمويل الأمم المتحدة بمساهمات إلزامية لقوة مجموعة الخمس في منطقة الساحل".



وأضاف: "لكن حتى هذا، في رأيي، لا يكفي اليوم، أنا مقتنع تمامًا أننا لا نكسب الحرب على الإرهاب في الساحل، وأنه يجب علينا تعزيز هذه العملية".



وتابع: "أنا في انتظار مقترحات ملموسة تقدم إلى المجتمع الدولي"، خلال اجتماع مقبل سيعقد في واغادوغو لدول غرب إفريقيا.