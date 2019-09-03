حسام غالى يقضى إجازته فى إيطاليا قبل الصراع الودى

نشر حسام غالى مدير الكرة بفريق الجونة صورًا له عبرموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مع زوجته لميس أبو الفتوح خلال اجازة قصيرة فى إيطاليا.



واستغل غالى فترة الراحة قبل انطلاق دورة الجونة الودية التى تنطلق فى 7 سبتمبر الجارى، وتشارك بها أندية الجونة ومصر المقاصة وحرس الحدود وأسوان.



وتنتهى منافسات دورة الجونة الودية يوم 10 سبتمبر الجارى الذى يشهد مباراتى النهائى والمركزين الثالث والرابع.