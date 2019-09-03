هيئة الأسرى الفلسطينية: انتهاك طبي ممنهج بحق 3 أسرى مرضى

حذرت هيئة شئون الأسرى والمحررين في فلسطين من استمرار سياسة الانتهاكات الطبية التي تمارسها إدارة معتقلات الاحتلال بحق الأسرى المرضى، فهي تتعمد استهدافهم بإهمالهم طبيًا وتركهم فريسة للأمراض تنهش أجسادهم.



ورصدت هيئة شئون الأسرى من خلال عدد من محاميها، اليوم الثلاثاء، ثلاث حالات مرضية تقبع في عدة سجون إسرائيلية، إحداها حالة الأسير زياد حمودة (45 عامًا) من بلدة رنتيس شمال غرب مدينة رام الله، والقابع في معتقل "النقب" والذي اشتكى في الآونة الأخيرة من آلام حادة في الصدر وفي المعدة ومن سعال ويتقيأ دما، وفقد من وزنه أكثر من 20 كغم، ومؤخرًا جرى نقله إلى مشفى "سوروكا" لإجراء الفحوصات الطبية، لكن لغاية اللحظة لم يُبلغ بنتيجة الفحص ولم يتم تشخيص مرضه كما يجب، كما لم يُقدم له أي علاج حقيقي لوضعه الصحي السيئ.