الاحتلال يمنع مزارعين في جنوب شرق نابلس من دخول أراضيهم

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مزارعين من قرية قريوت جنوب شرق نابلس، من قطف ثمار اللوز، في المنطقة الواقعة قرب بؤرتي "ايش كودش، وكيدا" الاستيطانيتين المقامتين على أراضي القرية.



وأوضح المزارع أدهم موسى، أن قوات الاحتلال وحراس البؤرة الاستيطانية منعت عائلته من دخول أرضهم البالغة مساحتها 200 دونم، واحتجازهم لعدة ساعات قبل إطلاق سراحهم رغم حصولهم على تنسيق يسمح بدخول الأرض ليوم واحد.



وأشار إلى أن قرابة ألف شجرة لوز ومثلها من الزيتون مزروعة في الأرض المذكورة، إلا أن سلطات الاحتلال سمحت لعائلته بدخول يوم واحد في بداية العام لحراثتها.



وتمكنت عائلة موسى من استصدار قرار من محاكم الاحتلال يثبت ملكيتها للأرض قبل ثلاث سنوات، وبقيت العائلة قبل القرار محرومة من دخول الأرض قرابة 17 عاما.