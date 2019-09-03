"الداخلية" تواصل جهودها لإزالة التعديات على بحيرة المنزلة

تواصلت مديريتا أمن الدقهلية وبورسعيد تكثيف التواجد الأمني بنطاق بحيرة المنزلة، بالاشتراك والتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، كما تواصل الحملات الأمنية والانضباطية المكبرة لمعاونة الأجهزة الإدارية والمعنية لتطوير ورفع كفاءة البحيرة، وإزالة التعديات الواقعة عليها وضبط كافة المخالفات وحالات الصيد الجائر وتكثيف التواجد الأمني وضبط كل ما يخل بالنظام والأمن العام بنطاق البحيرة.



أسفرت الحملات عن ضبط 3 قضايا لنش بمحرك خارجي بدون ترخيص، وقضية "غزل مخالف" بطول 150 مترًا، 20 قضية مزرعة سمكية بدون ترخيص، وإزالة حوش وسدود وتحاويط على مساحة 5 أفدنة، وتأمين أعمال التنمية والتطهير بإزالة غاب وبوص ونسيلة بمساحة 2500 متر.



وفي نطاق مديرية أمن بورسعيد تم ضبط لنش بمحرك خارجي بدون ترخيص، فلوكه صيد بدون ترخيص، 10 فرقة غزل بطول 50 متر، تأمين أعمال التنمية والتطهير بإزالة غاب وبوص ونسيلة بمساحة 68 ألف متر.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات.