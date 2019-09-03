رئيس البرازيل يغيب عن قمة لبحث حرائق الأمازون

من المقرر أن يغيب الرئيس البرازيلي جير بولسونار، عن القمة المقرر عقدها لبحث أزمة حرائق الأمازون، بسبب إجرائه عملية "فتق" حيث قد طعن في البطن أثناء حملته الرئاسية الأخيرة.



ويعقد الزعماء الإقليميين، الذين تضم بلدانهم أجزاء من الغابات المطيرة، في كولومبيا يوم الجمعة قمة لبحث أزمة حرائق الغابات التي تدمر غابات الأمازون المطيرة.



وفي سياق متصل، قال الرئيس اليميني المتطرف "لن أقبل الزكاة من أي بلد في العالم بحجة الحفاظ على الأمازون عندما يتم تقسيمها إلى الكثير وبيعها".



فيما واجه بولسونارو انتقادات في جميع أنحاء العالم لاستجابته الخاطئة للأزمة، التي شهدت 30،901 حريقًا منفصلًا عبر نهر الأمازون في أغسطس وحده - وهو أعلى معدل للشهر منذ عام 2010، وفقًا للمعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء.