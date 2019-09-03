ضبط تشكيل عصابى للاتجار فى الآثار بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي في أسيوط مكون من 5 أشخاص، تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالقطع الأثرية.



أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث السياحة والآثار بمديرية أمن أسيوط، حيازة أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط ومطلوب في قضية "تبديد" - بعض القطع الأثرية وتردده على دائرة قسم شرطة ثان أسيوط لعرضها على بعض الأشخاص بقصد الاتجار والتربح.



عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي في أسيوط، تم ضبط 5 أشخاص أحدهم مطلوب في قضيتين ولاثنين منهما معلومات جنائية، كما تم ضبط سيارتين وضبط بحوزة المتهمين قطعتين يشتبه في أثريتهما، وهما عبارة عن تمثال فرعونى جعران من الحجر الجيرى، كما تم ضبط 3 وثائق منسوب صدورها إلى إحدى الجهات الحكومية باللغات العربية، الإنجليزية، الفرنسية مدون بها بطاقة تعريف تشير إلى أثرية التمثال المضبوط مختومين بشعار الجمهورية.



بمواجهة المتهمين اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في الاتجار بالآثار وتهريبها للخارج والتربح من بيعها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.