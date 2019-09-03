ضبط متهم بالنصب على راغبي العمل بالجهات الحكومية في قنا

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط متهم بالنصب والاحتيال على راغبي العمل بالجهات الحكومية بموجب مستندات ومحررات مزورة.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، نصب أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة قوص في قنا، على المواطنين راغبي العمل في الجهات الحكومية، واصطناع محررات رسمية وكارنيهات منسوبة لتلك الجهات الحكومية والتي تفيد بتعيينهم بتلك الوظائف على خلاف الحقيقة ويتخذ من مسكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن قنا، تم استهداف المتهم وبتفتيش بمسكنه تم العثور على 3 ملفات من مصوغات التعيين لبعض الأشخاص رغبى العمل بالجهات الحكومية، 10 كارنيهات خاصة بضحاياه والتي تفيد بإلحاقهم بالعمل، كما عثر على طلب عمل خالي منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية، وعدد من الصورالضوئية لبطاقات الرقم القومي الخاصة بضحاياه، ومبلغ مالى قدره 10 آلاف جنيه، من حصيلة نشاطه الإجرامي.



بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بإرتكابه الواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.