بريطانيا تؤكد دعمها أوكرانيا فى مواجهة روسيا

أكدت السفيرة البريطانية الجديدة لدى أوكرانيا ميليندا سيمونز استعداد بلادها لتوسيع برامج المساعدة التقنية التي تقدمها لأوكرانيا.



جاء ذلك خلال تقديم سيمونز أوراق اعتمادها إلى إيلينا زيركال، نائبة وزير الخارجية الأوكراني، وفقًا لبيان وزارة الخارجية الأوكرانية الذي أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، اليوم الثلاثاء.



وقالت سيمونز: "إن بريطانيا حريصة على توسيع وتنويع برامج المساعدة التقنية التي تقدمها لأوكرانيا مع التركيز بشكل خاص على تنمية وتطوير المناطق التي تضررت من العدوان الروسي".



كما أكدت السفيرة البريطانية مجددًا موقف لندن الثابت بشأن الدعم السياسي والعملي لأوكرانيا، خاصة فيما يتعلق بمسألة تسوية الوضع في دونباس.



من جانبها، أعربت زيركال عن امتنانها لبريطانيا بسبب موقفها الواضح فيما يتعلق بعدم موافقتها على عودة روسيا لمجموعة السبع دول الصناعية، ودعت الجانب البريطاني إلى العمل بشكل وثيق على تحقيق اللا مركزية في أوكرانيا وتنمية المجتمعات المحلية.