مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها

ينتظر الملايين من عشاق الساحرة المستديره اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم نستعرض أبرزها فى التقرير التالى.



تصفيات أمم أوروبا للسيدات



جورجيا × إيطاليا - 2:15 عصرا

أوكرانيا × ألمانيا -4 عصرًا

سلوفينيا × كوسوفو 5 مساء

البوسنة والهرسك × مالطة 5 مساء

هولندا × تركيا - 8 مساء