مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها
الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 11:01 ص
محمد عبدالنبيطباعة
ينتظر الملايين من عشاق الساحرة المستديره اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم نستعرض أبرزها فى التقرير التالى.
تصفيات أمم أوروبا للسيدات
جورجيا × إيطاليا - 2:15 عصرا
أوكرانيا × ألمانيا -4 عصرًا
سلوفينيا × كوسوفو 5 مساء
البوسنة والهرسك × مالطة 5 مساء
هولندا × تركيا - 8 مساء
تصفيات أمم أوروبا للسيدات
جورجيا × إيطاليا - 2:15 عصرا
أوكرانيا × ألمانيا -4 عصرًا
سلوفينيا × كوسوفو 5 مساء
البوسنة والهرسك × مالطة 5 مساء
هولندا × تركيا - 8 مساء