مايا نصرى تبدأ تصوير أولى مشاهدها فى "ريما" بالجيزة

بدأت الفنانة اللبنانية مايا نصري اليوم، تصوير دورها في أحدث أعمالها السينمائية "ريما" بصحبة الفنان فراس سعيد داخل إحدى الفيلات بمنطقة شبرامنت بضواحي الجيزة..



وتجسد مايا في فيلم "ريما" دور سيدة أعمال تدعى "مي"، متزوجة من الفنان فراس سعيد.



الفيلم ينتمي لنوعية أفلام الإثارة والتشويق، وتدور أحداثه حول فتاة صغيرة ترى الغيب، وتتطور الأحداث لنرى هل هذه الحاسة هبة أم لعنة على أقرب الناس إليها.



وكان قد تم الانتهاء من تصوير بعض مشاهد الفيلم قبل إجازة عيد الأضحى في بلاتوه الحارة الشعبية بستوديو مصر، وجار استكمال التصوير حاليا، ومن المقرر عرض الفيلم في شهر نوفمبر المقبل.



ويشارك مايا في بطولة الفيلم كل من: فراس سعيد، ومحمد ثروت، والطفلة ريم عبد القادر، وهالة فاخر، وإيهاب فهمي، ومها نصار، وعلاء مرسي، تأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام، وإنتاج شركة ميكرز للإنتاج الفني للمنتج عمرو طنطاوي.