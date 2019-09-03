انخفاض الجنيه الإسترليني عن 1.20 دولار وسط بلبلة بريكست

-تراجع سعر الجنيه الاسترليني الثلاثاء عن عتبة 1،20 دولار مسجلا أدنى مستوياته منذ يناير 2017 وسط البلبلة السياسية في بريطانيا مع اقتراب موعد بريكست واحتمال تنظيم انتخابات مبكرة.



وتدنى سعر الجنيه الاسترليني قرابة الساعة 6،40 ت غ إلى 1،1972 دولار، قبل أن يعود ويرتفع حوالى الساعة 7،00 ت غ إلى 1،1982 دولار، و0،9133 جنيه لليورو.



وأوضحت المحللة لدى "إف إكس تي إم" ميشيل كاراوليديس أن "الأسواق تستوعب العناوين العريضة حول انتخابات مبكرة محتملة فيما تستعد في الوقت نفسه لمواجهة في ويستمنستر هذا الأسبوع اعتبارا" من الثلاثاء.



وقال المحلل لدى "ماركتس.كوم" نيل ويلسون إن "رئيس الوزراء (بوريس) جونسون يلمح إلى أنه غير مستعد للقبول بتأجيل جديد لبريكست".



وعلى ضوء "الفوضى" المخيمة، يرى المحلل لدى شركة "أواندا" للتداول في البورصة كريغ إرلام أن الفرص ضئيلة في أن تكون نتائج التصويت في البرلمان "مؤاتية" للجنيه الاسترليني.