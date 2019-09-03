ترانسنفط الروسية: استئناف تدفق النفط من باكو إلى نوفوروسيسك اليوم

أعلنت شركة "ترانسنفط" الروسية لتشغيل خطوط أنابيب النفط الخام في بيان استئناف تدفقات النفط عبر خط أنابيب باكو-نوفوروسيسك بداية من الساعة 0630 صباح اليوم الثلاثاء.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان الشركة أن استئناف التدفقات بين باكو عاصمة أذربيجان وبين مدينة نوفوروسيسك في روسيا يأتي بعد أن توقفت خلال الليل في أذربيجان وسط مشكلة في الطاقة في محطات الضخ.



وأشارت الشركة إلى أن شحنات النفط في جميع الموانئ تسير حسب الخطط الموضوعة.