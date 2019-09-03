حبس متهم ببيع تذاكر القطارات في السوق السوداء بالأزبكية

قررت نيابة الأزبكية الجزئية، الثلاثاء، حبس متهم ببيع تذاكر القطارات في السوق السوداء، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



كانت قد تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط المتهم أثناء وجوده خارج محطة مصر، وبيعه تذاكر خاصة بقطارات السكك الحديد في السوق السوداء بأعلى من قيمتها بقصد التربح، وضبط بحوزته 4 تذاكر.



وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.