ضبط 32 سائقًا يتعاطون المخدرات أثناء القيادة

شن ضباط الإدارة العامة للمرور، الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت ضبط السائقين الذين يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة على الطرق السريعة.



أسفرت تلك الحملات - خلال الـ24 ساعة الماضية - عن إجراء تحليل طبي لـ190 سائقًا، وإثبات تعاطى 32 سائقًا مواد مخدرة أثناء القيادة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.