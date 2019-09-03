ضبط 32 سائقًا يتعاطون المخدرات أثناء القيادة
الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 10:40 ص
شيماء حسينطباعة
شن ضباط الإدارة العامة للمرور، الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت ضبط السائقين الذين يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة على الطرق السريعة.
أسفرت تلك الحملات - خلال الـ24 ساعة الماضية - عن إجراء تحليل طبي لـ190 سائقًا، وإثبات تعاطى 32 سائقًا مواد مخدرة أثناء القيادة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.
أسفرت تلك الحملات - خلال الـ24 ساعة الماضية - عن إجراء تحليل طبي لـ190 سائقًا، وإثبات تعاطى 32 سائقًا مواد مخدرة أثناء القيادة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.