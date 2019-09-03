الصين والدول العربية تعزز التعاون السياحى على طول "الحزام والطريق"

يناقش مؤتمر تشهده يينتشوان، حاضرة منطقة نينجشيا ذاتية الحكم لقومية هوي شمال غربي الصين، خلال الأيام القليلة المقبلة سبل سعي الصين والدول العربية إلى دعم التعاون السياحي على طول الحزام والطريق.



يعقد مؤتمر منظمي الرحلات السياحية للصين والدول العربية 2019 في الفترة من 4 إلى 7 سبتمبر في إطار معرض الصين-الدول العربية الرابع.



ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر مناقشات عن التبادلات السياحية بين أكثر من 100 ممثل لـ13 دولة، بينها مصر، فضلا عن ممثلين لما يزيد على عشرة مقاطعات ومناطق ذاتية الحكم وبلديات في الصين.



ويركز المؤتمر على مستقبل تنمية السياحة على طول الحزام والطريق عبر إقامة فعاليات تهدف إلى ترويج السياحة والتوقيع على إقامة مشروعات سياحية واستكشاف مسارات الرحلات السياحية، وفقا لإدارة الثقافة والسياحة المحلية.



وقال تشاو مينج شيا، نائب رئيس الإدارة: "نينغشيا تتواصل مع العالم عبر مبادرة الحزام والطريق."



وتثير نينجشيا، التي تعد نقطة رئيسية على طريق الحرير القديم، إعجابا شديدا لدى السياح بما تتمتع به من مناظر طبيعية خلابة، وهي مزيج من جمال المدن التي تخترقها الممرات المائية في الجنوب والمناظر الطبيعية الساحرة في الشمال.