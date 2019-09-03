أكاديمية دونهوانج والمدينة المحرمة تتعاونان لحماية الآثار الثقافية

ذكرت أكاديمية دونهوانج التي تدير كهوف موجاو، أنها ستتعاون مع متحف القصر المعروف بالمدينة المحرمة في مجال بحث وحماية الاثار، لتعزيز التبادلات الثقافية على طول طريق الحرير.



وأضافت الأكاديمية أن الجانبين سيقومان بشكل مشترك بإجراء تحليلات شاملة ومراقبة للمخاطر وأعمال حماية وتنظيم استخدام، إلى جانب أبحاث أكاديمية متعلقة حول المباني والجداريات والمنحوتات القديمة وآثار ثقافية أخرى.



وقال تشاو شنج ليانج رئيس الأكاديمية:" إن التعاون يهدف إلى إبراز الثقافة التقليدية الجميلة للأمة الصينية وتقديم القصص بصورة أفضل حول الموقعين الثقافيين (كهوف موجاو والمدينة المحرمة) إلى العامة.



وفي ذات الوقت؛ ستقوم الأكاديمية بإجراء تعاون بين صناعة الثقافة والسياحة والمالية والتكنولوجيا مثل شبكات اتصالات الجيل الخامس (5جي) وتعزيز أعمال الحماية والاستخدام للآثار الثقافية في دونهوانج.