احتفالا بالعيد الوطني.. معرض للأعمال الفنية بمتحف القصر الصيني

افتتح معرض أعمال فنية تتضمن الزهور والأشجار في متحف القصر يوم الثلاثاء.



ويقدم المعرض 307 اعمال فنية، حيث تأتي في المقام الأول اللوحات وكذلك الخزف والتطريز الحريري والكتب وغيرها.



وقال وانج تشونج شيو الباحث في متحف القصر، إن الزهور والأشجار المنعكسة في الأعمال الفنية تتوافق مع الجو العام المصاحب للذكرى الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.



وتابع وانج أن هذا يمثل أول معرض أعمال فنية صيني شامل تحت عنوان الزهور والأشجار.



وهذا هو المعرض الرئيسي الثاني الذي يستضيفه متحف القصر هذا العام، بعد معرض "الاحتفال بعيد الربيع في المدينة المحرمة"، وسيستمر حتى 31 أكتوبر.