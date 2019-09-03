الذهب ينخفض مع صعود الدولار

انخفضت أسعار الذهب في ظل ارتفاع الدولار، لكن مخاوف التباطؤ الاقتصادي العالمي جراء تصاعد الحرب التجارية الأمريكية الصينية أبقت الأسعار قرب أعلى مستوياتها في عدة سنوات.



ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1528 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش، لكنه يظل غير بعيد عن أعلى مستوى منذ أبريل 2013 الذي سجله الأسبوع الماضي عند 1554.56 دولار.



وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1535.9 دولار للأوقية.



وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الامريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.4 بالمئة لأعلى مستوى فيما يزيد عن عامين.

في غضون ذلك، تأثرت الأسهم الآسيوية سلبا اليوم بالنزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ‭