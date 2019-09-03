قوات الاحتلال تعتقل 22 مواطنا من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، واليوم الثلاثاء، 22 مواطنا من الضفة، غالبيتهم من محافظة الخليل.



وبين نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت 11 مواطنا من عدة بلدات في محافظة الخليل، بينهم ثلاثة فتيه، وهم: سيف سليم رشدي أولاد عيسى، ويوسف عبد الرسول قزاز، وصهيب قفيشة، ومحمد حسين حريزات ونجله حسين، وجميل جمال نصار، إضافة إلى خطاب وحيد أبوماريا (17 عاما)، ومالك عايش خليل أبوماريا (17 عاما)، وقيس محمد كامل أبوماريا (16 عاما)، وعمرو حسام سعدي سلهب، ومنتصر شديد.



فيما جرى اعتقال لسبعة مواطنين من عدة بلدات في محافظة طولكرم، وهم: زاهر عامر بركات (27 عاما)، وبنان منصور أبو دقر (22 عاما)، ويزيد تيسير عبد الدايم (21 عاما)، ومحمد سيف أبو عسل (19 عاما)، وحسن تيسير فريد ابو ريا (23 عاما)، وجميعهم من بلدة عنبتا، علاوة على إيهاب زياد محمد رجب (18 عاما)، وجميل جمال جعار (18 عاما).



واعتقلت تلك القوات ثلاثة مواطنين من قلقيلية، وهم: رائد محمد قرعان، وتامر صالح قرعان، وأسيد أبولبدة، يُضاف إلى المعتقلين المواطن إياد العدوي من مخيم بلاطة في نابلس.