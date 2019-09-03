إيهود أولمرت يلغى زيارته إلى سويسرا خشية اعتقاله

ألغى رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إيهود أولمرت، زيارة كانت مقررة له إلى سويسرا خشية اعتقاله بسبب مسئوليته عن الجرائم والمجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال إبان العدوان على قطاع غزة عام 2008.



وأشارت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إلى أن أولمرت اضطر إلى إلغاء زيارته بسبب نية السلطات السويسرية توقيفه إثر دعوى قضائية اتهمته بارتكاب جرائم حرب.