"هورايزون" للأوراق المالية تقتنص رخصة "الشورت سيلينج"

حصلت شركة "هورايزون" لتداول الاوراق المالية، على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإضافة نشاط الشورت سيلينج خلال الفترة المقبلة.



وتستعد إدارة البورصة لإجراء أول التجارب التشغيلية لآلية "الشورت سيلينج" فى أعقاب عقد إدارتى البورصة وشركة مصر المقاصة اجتماعًا، نهاية الأسبوع الماضى؛ للاطلاع على البنية التكنولوجية.



حضر الاجتماع الدكتور طارق عبد البارى نائب رئيس مجلس إدارة مصر المقاصة، وأحمد عبد الرحمن نائب رئيس البورصة، بجانب ممثلى شركتى تى كمبيوترز وEGID المتخصصتين فى توفير أنظمة تداول الشورت سيلينج لشركات السمسرة.



كانت الهيئة أصدرت، نهاية فبراير الماضى، قرارًا تنفيذيًّا بتفعيل الشورت سيلينج، ورغم مرور تلك الفترة، لم يتم التوصل لتصور نهائى لإطلاقها.



وتقضي الآلية بأن يقوم العميل باقتراض بعض الأسهم من عميل آخر، وبيعها مقابل فائدة محددة للمقرض، ويتعهد المقترض بأن يردَّ الأسهم المقترضة خلال فترة محددة، من خلال إعادة شرائها مرة أخرى، أو من خلال رصيد متاح، محققًا بذلك أرباحًا من فوارق أسعار البيع والشراء.