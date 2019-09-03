زعيم حزب بريطانى يحذر جونسون من إجراء انتخابات مبكرة

حذر زعيم حزب (بريكست) البريطاني نايجل فاراج اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من "إجراء انتخابات مبكرة" نظرا لكشفه عن وجود خلل رئيسي في خطته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وقال فاراج- وفقا لما ذكرته صحيفة (ديلي إكسبريس) البريطانية- إن حزبه مستعد "لمحاربة" حزب المحافظين في إجراء انتخابات عامة، وإنه ينبغي على جونسون دعم نسخة جديدة من اتفاق رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي حول الانسحاب.



وأكد زعيم حزب (بريكست) أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق هو الخيار الأفضل، على الرغم من أنه لم يتبق سوى 60 يوما على الميعاد المقرر للخروج الفعلي في 31 أكتوبر المقبل، موضحا لجونسون أنه يقوم بخطأ تاريخي بمحاولته خلق نسخة معدلة من اتفاق ماي حول الخروج خلال البرلمان البريطاني.



وأشارت الصحيفة إلى أن فاراج اتهم رئيس الوزراء البريطاني بعدم التزامه- بشكل كامل- بما وعد به مسبقا بشأن الخروج دون اتفاق، وأن كل محاولته تسعى لإجراء اتفاق جديد مع بروكسل مشابه لاتفاق ماي لكن دون دعم.



وكان قد حث جونسون نواب البرلمان على عدم التصويت لمصلحة أي تأخير لا طائل منه للخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، كما دعا لإجراء تصويت يوم 14 أكتوبر المقبل في حال تصويت نواب البرلمان البريطاني ضد الخروج دون اتفاق.