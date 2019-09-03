الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 الموافق 04 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زعيم حزب بريطانى يحذر جونسون من إجراء انتخابات مبكرة

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 10:30 ص
جونسون
جونسون
أ ش أ
طباعة
حذر زعيم حزب (بريكست) البريطاني نايجل فاراج اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من "إجراء انتخابات مبكرة" نظرا لكشفه عن وجود خلل رئيسي في خطته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال فاراج- وفقا لما ذكرته صحيفة (ديلي إكسبريس) البريطانية- إن حزبه مستعد "لمحاربة" حزب المحافظين في إجراء انتخابات عامة، وإنه ينبغي على جونسون دعم نسخة جديدة من اتفاق رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي حول الانسحاب.

وأكد زعيم حزب (بريكست) أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق هو الخيار الأفضل، على الرغم من أنه لم يتبق سوى 60 يوما على الميعاد المقرر للخروج الفعلي في 31 أكتوبر المقبل، موضحا لجونسون أنه يقوم بخطأ تاريخي بمحاولته خلق نسخة معدلة من اتفاق ماي حول الخروج خلال البرلمان البريطاني.

وأشارت الصحيفة إلى أن فاراج اتهم رئيس الوزراء البريطاني بعدم التزامه- بشكل كامل- بما وعد به مسبقا بشأن الخروج دون اتفاق، وأن كل محاولته تسعى لإجراء اتفاق جديد مع بروكسل مشابه لاتفاق ماي لكن دون دعم.

وكان قد حث جونسون نواب البرلمان على عدم التصويت لمصلحة أي تأخير لا طائل منه للخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، كما دعا لإجراء تصويت يوم 14 أكتوبر المقبل في حال تصويت نواب البرلمان البريطاني ضد الخروج دون اتفاق.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من مدرب بيراميدز على النهائي: "الزمالك مثل الأهلي"

منذ حوالي 13 ساعة

محمد صلاح خارج تشكيلة الأسبوع في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 5 ساعات

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء فصل الصيف

الآن

اكثر مشروعات العاصمة الادارية مبيعا خلال الربع قبل الاخير من 2019

ads

الصور

image description

"المبصرون" ثلاثة أطفال مكفوفين يبدعون بأصواتهم في قراءة القرآن

image description

بيراميدز يُسقط بتروجت ويتأهل لنهائي كأس مصر

image description

بالصور المران الأول للمدير الفني الجديد فايلر

image description

انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع للأطفال

image description

بتخفيض 40% افتتاح معرض "العودة إلى المدارس" بـ"التنمية المحلية"

الأكثر قراءة

اكثر مشروعات العاصمة الادارية مبيعا خلال الربع قبل الاخير من 2019

مستشار وزيرة التضامن يكشف تفاصيل العلاوات الخمس الخاصة للموظفين

«هلاوس بصرية وجن وقتيلان».. جريمة أسرية هزّت حلوان

أول تعليق من مدرب بيراميدز على النهائي: "الزمالك مثل الأهلي"

أيام زمان

خناقة من نار في حفل نجاة الصغيرة بسبب راقصتين.. تعرف على التفاصيل

في ذكرى الراحلة كوثر رمزي.. تعرف علاقتها بـ مقتل الفنانة ذكرى

"تزوج 13 مرة وأرملة الهجان سلبته أمواله"..ماذا تعرف عن "الدنجوان المقاتل" إيهاب نافع؟

لماذا يطلق المصريون على الجبنة المثلثات اسم "نستو"؟ (فيديو)

الصحة

الإصابة بالاكتئاب ترتفع بين المدخنين السابقين

احذروا.. "السمنة" خطر على الطفل وتؤدي للوفاة

شاب يفقد بصره بسبب الـ "بطاطس"

لكبار السن.. الأسبيرين دواء غير مفيد

الرئيس نيوز

السيسي يرسل برقية إلى رئيسة الجمهورية السلوفاكية

خاص| المالية تنتهى من ضم الصناديق والحسابات الخاصة لحساب الخزانة الموحد

خاص| مكافأة الامتحانات تحرم المعلمين من الحد الأدنى للأجور

النائب العام ورئيس الوزراء واكتشافات الآبار .. الأبرز في صحف الثلاثاء

منوعات

نصائح للتعامل مع الطفل عندما يعاني من لوعة الحب

روس كوسموس: "سبيكتر إر جي" ابتعد عن الأرض 1.6 مليون كيلومتر

"المبصرون" ثلاثة أطفال مكفوفين يبدعون بأصواتهم في قراءة القرآن

السجن 36 عاما لأمريكي بسبب 50 دولار

كشكول

"قطار التنسيق"يصل محطته الأخيرة.. غداً آخر موعد لرغبات القبول.. والنتيجة الأسبوع المقبل

غلق وتشميع مدرسة "الفضيلة الخاصة" بالهرم

"6 أكتوبر التعليمية": إعادة توزيع عمال الخدمات المعاونة بالمدارس

"عبد الغفار" يبحث الاستعدادات لمؤتمر وزراء التعليم العالي العرب

إسلام سياسي

واشنطن تعلن استهدافها خلايا تنظيم القاعدة في سوريا

هل أسست جماعة الإخوان الإرهابية جيشا خاصاً لها في اليمن ؟

كتب تركية تطيح بعميد كلية اللغات والترجمة بالأزهر ورئيس قسم

بلاغ يتهم نجل القرضاوي بالتخابر لتجنيد عناصر إرهابية ضد مصر


زيت وسكر

تعرف على أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 2019/9/3

ما هي أعراض هشاشة العظام؟

قريبًا.. طرح وحدات سكنية بالمدن الجديدة

خلال 24 ساعة.. شرطة التموين تحاصر المخالفين

مقالات الرأي
ماجد حبته
الانقلاب يترنح.. فى بريطانيا!
محمد العسيري
البلد الكبير
لواء. محسن الفحام
ختامها الكويت
مؤمن المحمدي
ع الفانلة
المزيد

الثقافة

أكاديمية دونهوانج والمدينة المحرمة تتعاونان لحماية الآثار الثقافية

احتفالا بالعيد الوطني.. معرض للأعمال الفنية بمتحف القصر الصيني

سفير مصر بباريس: معرض "توت عنخ آمون" يسجل رقما قياسيا بفرنسا

علماء: اكتشاف قبر قديم فى صحراء أستراخان

صفحتنا ع الفيس بوك