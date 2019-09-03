اليابان والهند تجريان محادثات أمنية لتعزيز التعاون بينهما

أعلن وزير الدفاع الياباني تاكيشي إيوايا أن بلاده والهند ستعقدان اجتماع (2+2) بين وزراء الخارجية والدفاع من البلدين نهاية العام الجاري لتعزيز التعاون الأمني المشترك.



وقال إيوايا - في تصريحات صحفية أعقبت اجتماعه مع وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ في طوكيو أوردتها صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني: "إن التعاون الأمني والدفاعي بين اليابان والهند أمر مهم وحيوي ليس فقط للبلدين ولكن أيضا من أجل الاستقرار الإقليمي".



وأضاف أن اجتماع (2+2) يأتي قبل اجتماع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مع نظيره الهندي ناريندرا مودي المتوقع عقده نهاية العام الجاري.



وأوضح إيوايا أنه اتفق مع نظيره الهندي في الاجتماع على ضرورة أن يعمل البلدان بجد من أجل إبرام اتفاقية شراء وخدمة مشتركة في وقت مبكر تتيح لهما تبادل القدرات الدفاعية وكذلك الإمدادات بما في ذلك الوقود والذخيرة.



وأعرب عن رغبة اليابان في العمل بشكل وثيق مع الهند بناء على التزام البلدين بإقامة منطقة حرة ومفتوحة في المحيطين الهندي والهادئ، وقد عملت حكومة آبي على الترويج لهذه المبادرة في ظل تزايد توطيد دعائم الصين في المياه الإقليمية.



ومن جانبه، أشار سينغ إلى العلاقات الوثيقة بين اليابان والهند، مؤكدا أهمية الشراكة الاستراتيجية بينهما التي تقوم على أساس القيم والمصالح المشتركة.



كما ناقش الجانبان قضية كوريا الشمالية وإطلاقها للصواريخ مؤخرا وكذلك الأنشطة العسكرية الصينية.