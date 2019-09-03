الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 الموافق 04 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان والهند تجريان محادثات أمنية لتعزيز التعاون بينهما

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 10:30 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أعلن وزير الدفاع الياباني تاكيشي إيوايا أن بلاده والهند ستعقدان اجتماع (2+2) بين وزراء الخارجية والدفاع من البلدين نهاية العام الجاري لتعزيز التعاون الأمني المشترك.

وقال إيوايا - في تصريحات صحفية أعقبت اجتماعه مع وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ في طوكيو أوردتها صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني: "إن التعاون الأمني والدفاعي بين اليابان والهند أمر مهم وحيوي ليس فقط للبلدين ولكن أيضا من أجل الاستقرار الإقليمي".

وأضاف أن اجتماع (2+2) يأتي قبل اجتماع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مع نظيره الهندي ناريندرا مودي المتوقع عقده نهاية العام الجاري.

وأوضح إيوايا أنه اتفق مع نظيره الهندي في الاجتماع على ضرورة أن يعمل البلدان بجد من أجل إبرام اتفاقية شراء وخدمة مشتركة في وقت مبكر تتيح لهما تبادل القدرات الدفاعية وكذلك الإمدادات بما في ذلك الوقود والذخيرة.

وأعرب عن رغبة اليابان في العمل بشكل وثيق مع الهند بناء على التزام البلدين بإقامة منطقة حرة ومفتوحة في المحيطين الهندي والهادئ، وقد عملت حكومة آبي على الترويج لهذه المبادرة في ظل تزايد توطيد دعائم الصين في المياه الإقليمية.

ومن جانبه، أشار سينغ إلى العلاقات الوثيقة بين اليابان والهند، مؤكدا أهمية الشراكة الاستراتيجية بينهما التي تقوم على أساس القيم والمصالح المشتركة.

كما ناقش الجانبان قضية كوريا الشمالية وإطلاقها للصواريخ مؤخرا وكذلك الأنشطة العسكرية الصينية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

كلوب ينتصر لصلاح على حساب مانى

منذ حوالي 19 ساعة

مصادر تكشف أسباب تصريحات عمرو واكد "الحقيرة" ضد مصر

منذ حوالي 16 ساعة

«هلاوس بصرية وجن وقتيلان».. جريمة أسرية هزّت حلوان

منذ حوالي 12 ساعة

أحلام ترد على أصالة: حجمك عندي "البلوك"

ads

الصور

image description

"المبصرون" ثلاثة أطفال مكفوفين يبدعون بأصواتهم في قراءة القرآن

image description

بيراميدز يُسقط بتروجت ويتأهل لنهائي كأس مصر

image description

بالصور المران الأول للمدير الفني الجديد فايلر

image description

انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع للأطفال

image description

بتخفيض 40% افتتاح معرض "العودة إلى المدارس" بـ"التنمية المحلية"

الأكثر قراءة

اكثر مشروعات العاصمة الادارية مبيعا خلال الربع قبل الاخير من 2019

مستشار وزيرة التضامن يكشف تفاصيل العلاوات الخمس الخاصة للموظفين

«هلاوس بصرية وجن وقتيلان».. جريمة أسرية هزّت حلوان

أول تعليق من مدرب بيراميدز على النهائي: "الزمالك مثل الأهلي"

أيام زمان

خناقة من نار في حفل نجاة الصغيرة بسبب راقصتين.. تعرف على التفاصيل

في ذكرى الراحلة كوثر رمزي.. تعرف علاقتها بـ مقتل الفنانة ذكرى

"تزوج 13 مرة وأرملة الهجان سلبته أمواله"..ماذا تعرف عن "الدنجوان المقاتل" إيهاب نافع؟

لماذا يطلق المصريون على الجبنة المثلثات اسم "نستو"؟ (فيديو)

الصحة

الإصابة بالاكتئاب ترتفع بين المدخنين السابقين

احذروا.. "السمنة" خطر على الطفل وتؤدي للوفاة

شاب يفقد بصره بسبب الـ "بطاطس"

لكبار السن.. الأسبيرين دواء غير مفيد

الرئيس نيوز

السيسي يرسل برقية إلى رئيسة الجمهورية السلوفاكية

خاص| المالية تنتهى من ضم الصناديق والحسابات الخاصة لحساب الخزانة الموحد

خاص| مكافأة الامتحانات تحرم المعلمين من الحد الأدنى للأجور

النائب العام ورئيس الوزراء واكتشافات الآبار .. الأبرز في صحف الثلاثاء

منوعات

نصائح للتعامل مع الطفل عندما يعاني من لوعة الحب

روس كوسموس: "سبيكتر إر جي" ابتعد عن الأرض 1.6 مليون كيلومتر

"المبصرون" ثلاثة أطفال مكفوفين يبدعون بأصواتهم في قراءة القرآن

السجن 36 عاما لأمريكي بسبب 50 دولار

كشكول

"قطار التنسيق"يصل محطته الأخيرة.. غداً آخر موعد لرغبات القبول.. والنتيجة الأسبوع المقبل

غلق وتشميع مدرسة "الفضيلة الخاصة" بالهرم

"6 أكتوبر التعليمية": إعادة توزيع عمال الخدمات المعاونة بالمدارس

"عبد الغفار" يبحث الاستعدادات لمؤتمر وزراء التعليم العالي العرب

إسلام سياسي

واشنطن تعلن استهدافها خلايا تنظيم القاعدة في سوريا

هل أسست جماعة الإخوان الإرهابية جيشا خاصاً لها في اليمن ؟

كتب تركية تطيح بعميد كلية اللغات والترجمة بالأزهر ورئيس قسم

بلاغ يتهم نجل القرضاوي بالتخابر لتجنيد عناصر إرهابية ضد مصر


زيت وسكر

تعرف على أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 2019/9/3

ما هي أعراض هشاشة العظام؟

قريبًا.. طرح وحدات سكنية بالمدن الجديدة

خلال 24 ساعة.. شرطة التموين تحاصر المخالفين

مقالات الرأي
ماجد حبته
الانقلاب يترنح.. فى بريطانيا!
محمد العسيري
البلد الكبير
لواء. محسن الفحام
ختامها الكويت
مؤمن المحمدي
ع الفانلة
المزيد

الثقافة

أكاديمية دونهوانج والمدينة المحرمة تتعاونان لحماية الآثار الثقافية

احتفالا بالعيد الوطني.. معرض للأعمال الفنية بمتحف القصر الصيني

سفير مصر بباريس: معرض "توت عنخ آمون" يسجل رقما قياسيا بفرنسا

علماء: اكتشاف قبر قديم فى صحراء أستراخان

صفحتنا ع الفيس بوك