الحزب الحاكم فى جورجيا يُرشح وزير الداخلية لرئاسة الوزراء

رشح الحزب الحام في جورجيا (الحلم) رسميا وزير الداخلية جورجي جاخاريا لرئاسة الوزراء، بعد استقالة ماموكا باختادز.



وقال رئيس حزب (الحلم) بيدزينا إيفانيشفيلي: "إن ذلك جاء على الرغم من أن المحتجين في تبليسي طالبوا بإقالة جاخاريا بعد تفريق مظاهرة مناهضة لروسيا".



وكان باختادز قد أعلن استقالته- يوم الإثنين- بعدما مضى سنة في الحكم. وبموجب الدستور الجورجي، يتعين على البرلمان الوطني أن يعرب عن ثقته في المرشح الجديد للمنصب في غضون أسبوعين بعد استقالة رئيس الوزراء، حتى يتم تشكيل الحكومة والبرنامج الحكومي.. فضلا عن الحاجة إلى غالبية أصوات النواب للموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة.



وفي هذا الشأن، قال ايفانيشفيلي- في مؤتمر صحفي: "طرحنا ترشيح جيورجي جاخاريا في اجتماع للمجلس السياسي وحصلنا على الدعم الكامل". فيما أكد جاخاريا أنه سيقدم إلى البرلمان عرضًا بتشكيل جديد للحكومة.