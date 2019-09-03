سقوط 33 تاجر مخدرات في الجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط 33 متهمًا متورطين بالاتجار في المواد المخدرة، خلال حملة أمنية استهدفت عدة بؤر إجرامية.



وعثر بحوزة المتهمين على 2300 جرام حشيش، 493 قرصًا مخدرًا، 950 جرام أستروكس، كما أسفرت الحملة عن ضبط 138 جرام هيروين، و70 جرام من مخدر الشادو.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، والعرض على النيابة للتحقيق.