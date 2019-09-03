النفط الكويتي ينخفض إلى 58.77 دولار للبرميل

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 81ر1 دولار في تداولات أمس ليبلغ 77ر58 دولار أمريكي مقابل 58ر60 دولار للبرميل في تداولات الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.



وفي الأسواق العالمية انخفضت أسعار النفط أمس الاثنين بعد بدء سريان رسوم استيراد جديدة فرضتها الولايات المتحدة والصين ما زاد من المخاوف بوقوع مزيد من الضرر على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الخام.



وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 59 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 66ر58 دولار كما انخفض سعر برميل النفط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 33 سنتا ليصل الى مستوى 77ر54 دولار.